Księżna Kate wysłała list do 5-letniego chłopca. Podziękowała mu za niesamowity wyczyn

Podczas pandemii Kate i William na krótko zawiesili książęcą działalność. Niedawno jednak powrócili do obowiązków, co jak zawsze wzbudzało duże zainteresowanie mediów. Ostatnio księżna Cambridge poświęciła chwilę, aby napisać do wyjątkowego chłopca. Tony Hudgell był pacjentem Szpitala Dziecięcego Evelina w Londynie i w nietypowy sposób postanowił odwdzięczyć się personelowi za uratowanie życia.