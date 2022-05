Księżna Kate została patronką kolejnej organizacji charytatywnej. Chce wspierać kobiety w ciąży i młode mamy

Księżna Kate i książę William doczekali się trojga pociech. Najstarsza z nich, 9-letni George, przyszedł na świat w 2013 r. Dwa lata później dołączyła do niego Charlotte, a cztery lata temu urodził się Louis. Choć to grono i tak tworzy już rozbrykaną gromadkę, brytyjskie tabloidy od czasu do czasu rozpisują się o kolejnej ciąży księżnej, dopatrując się jej oznak w ubiorze czy sylwetce monarchini.