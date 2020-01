Księżna Meghan i książę Harry: niecodzienne spotkanie... w środku lasu

Meghan i Harry spędzają beztroski czas wśród bliskich na wyspie Vancouver w Kanadzie z dala od plotkarskich mediów. Na jednym ze spacerów po lesie napotkali parę, która początkowo ich wcale nie rozpoznała. Księżna nawet zrobiła im zdjęcie!

Trwa urlop Meghan i Harry'ego od dworskich obowiązków oraz.... brytyjskiej rodziny królewskiej. W Kanadzie, w której księżna spędziła kiedyś 7 lat pracując na planie "The Suits", są zrelaksowani i bezpieczni. Ostatniego dnia 2019 roku opublikowali zdjęcie małego Archiego w ramionach uśmiechniętego taty życząc wszystkim szczęśliwego nowego roku.

- Co roku wybieramy się tu na spacer, na mały piknik. Chcieliśmy sobie zrobić zdjęcie za pomocą selfie sticka, gdy nagle podeszła do nas kobieta i zaoferowała pomoc. W grupie, z którą była, rozpoznałam aktorkę Abigail Spencer, bo jestem fanką "The Suits" i dopiero wtedy rozpoznałam Meghan. Nawet Harry tam był! Księżna z uśmiechem zrobiła nam trzy zdjęcia i życzyła szczęśliwego nowego roku - powiedziała Asymina Kantorowicz, pracownica jednej z kanadyjskich stacji telewizyjnych.