Pałac Buckingham wydał oświadczenie w sprawie Meghan i Harry'ego

Od kilku tygodni Meghan i Harry'ego brak na horyzoncie wydarzeń brytyjskiej rodziny królewskiej. To dlatego, że wybrali się na zaplanowany długi urlop do Stanów Zjednoczonych, gdzie urodziła się Meghan. Teraz okazuje się, że są w Kanadzie.

"Decyzja o tym, by pobyć w Kandzie odzwierciedla to, jak ważne jest dla nich obojga Zjednoczone Królestwo. Ze względów bezpieczeństwa dokładne miejsce ich pobytu nie będzie wyjawione. Książę Sussex często gościł w Kanadzie na przestrzeni ostatnich lat, a księżna spędziła tam siedem lat przed dołączeniem do rodziny królewskiej. Spędzają czas ciesząc się ciepłem i gościnnością Kanadyjczyków" - czytamy w komunikacie pałacu. Potwierdzono oczywiście, że wraz z nimi jest siedmiomiesięczny Archie.