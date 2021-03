Księżna Meghan i książę Harry zastąpili królewski monogram nowym logo

Książę Harry i Meghan Markle na początku 2020 r. podjęli dość kontrowersyjną decyzję. Książęca para zrezygnowała z obowiązków należących do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wybór ten wiąże się z całkowitą niezależnością finansową, a także brakiem dostępu do wszystkich korzyści wynikających z przynależności do tzw. royalsów. Małżeństwo postanowiło rozpocząć nowe życie. Początkowo szczęścia szukali w Kanadzie, ale później przeprowadzili się w rodzinne strony Meghan.

Z najnowszych doniesień wynika, że Meghan i Harry mieli rzekomo pozbyć się królewskiego monogramu, zastępując go logo Archewell. Jeszcze do niedawna książęca para była dość mocno krytykowana za to, że nadal używają symbolu rodziny królewskiej pomimo opuszczenia dworu. Poprzedni znak, używany do korespondencji, miał litery "H" i "M" zwieńczone koroną. Najnowszy symbol z kolei to logo Archewell z dużą literą "A" na górze i "W" na czarnym tle.