Księżna Meghan ponownie wyjechała z Wielkiej Brytanii. Zostawiła tam księcia Harry'ego

Nie milkną echa kryzysu na brytyjskim dworze wywołanego przez książęta Sussexu. Para została wezwana na dywanik do królowej Elżbiety. Jednak księżna Meghan już wróciła do Kanady.



We wtorek książę Harry wraz z żoną opublikowali oświadczenie, w którym zapowiadają uniezależnienie się od rodziny królewskiej i wyprowadzkę do Ameryki Północnej. Informacja ta ponoć zbyt szybko wydostała się poza królewski dwór, co wywołało złość królowej Elżbiety II.