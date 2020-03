Księżna Meghan w szkole. Nastolatek "skradł jej" całusa

Księżna Meghan z okazji dnia kobiet wybrała się na pogadankę do szkoły Roberta Clacka w Dagenham. Ucząca się w niej młodzież nie wiedziała, jaki VIP ich odwiedzi. Nie obyło się bez spekulacji. Kiedy stało się jasne, że na rozmowę z nastolatkami przyszła księżna Meghan, uczniowie byli zaskoczeni, ale i bardzo uradowani. Możliwe, że to jedno z ostatnich spotkań tego typu z wciąż urzędującą księżną. Już 31 marca Meghan i Harry opuszczą szeregi starszych royalsów działających na rzecz rodziny królewskiej z ramienia Elżbiety II. Wtedy książęca para pożegna się z częścią obowiązków i zacznie pracę na własny rachunek.

Meghan nie bez powodu wybrała się właśnie do szkoły w Dagenham. To tam lata temu doszło do strajku kobiet pracujących w fabryce Forda - walczyły o równouprawnienie w kwestii zarobków.