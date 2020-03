Księżna Meghan we łzach. Tak wyglądało pożegnanie z dawnym życiem

To już koniec obecności Meghan i jej męża księcia Harry'ego na królewskim dworze. Znamy szczegóły pożegnania.

Chociaż oczywiście pozostają członkami rodziny, Harry wnukiem Elżbiety i bratem Williama, to ich prawa i obowiązki drastycznie zmaleją z końcem marca . Meghan Markle już wróciła do Kanady, gdzie na swoją mamę czekał 10-miesięczny Archie, za kilka dni dołączy do niej Harry.

"Smutek był wyczuwalny. Smutne było to, że doszło do tego wszystkiego, nie udało się. W mniej niż dwa lata po wspaniałym ślubie z bajki, gdy pierwsza kolorowa osoba dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej. Jaką ironią jest to, że ostatnim jej zadaniem było świętowanie różnorodności, wyjątkowości i siły z nich płynących w Zjednoczonym Królestwie."