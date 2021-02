Księżniczka Charlotte chce mieć siostrę. Kate spełni jej marzenie?

Księżna Kate i książę William prawdopodobnie już wkrótce mogą pomyśleć o poszerzeniu rodziny. Tabloidy twierdzą, że książęca para myśli już o czwartym dziecku.

Kate i William, mimo dużych ograniczeń i obostrzeń związanych z trwającą pandemią, nie zrezygnowali z pełnienia swoich reprezentacyjnych obowiązków. Oczywiście podczas kwarantanny wykonywali je zdalnie, kiedy jednak obostrzenia zostały nieco poluzowane, para od czasu do czasu pokazuje się publicznie, zachowując wytyczne reżimu sanitarnego.

Książęca para już od dawna skradła serca fanów brytyjskiej rodziny królewskiej, szczególnie gdy pojawia się publicznie wraz ze swoimi pociechami. Ich córka księżniczka Charlotte jest ich drugim dzieckiem. Dziewczynka we wrześniu 2019 r. rozpoczęła swoją przygodę z edukacją. Została zapisana do prestiżowej szkoły Thomas's Battersea w Londynie, tej samej, do której uczęszcza jej starszy brat George. Nie od dziś także wiadomo, że mała ulubienica królowej Elżbiety II marzy o tym, żeby mieć siostrę.

Redaktorka "The Mail On Sunday", Emily Andrews, jakiś czas temu zasugerowała na swoim Twitterze, jakoby Kate i William spodziewali się kolejnego dziecka. "Proszę specjalnie dla was, naprawdę słodka historia o nowej córeczce Kate, która pojawi się w #mailonsunday" - napisała brytyjska komentatorka. Niestety prawda wygląda zgoła inaczej. Ostatecznie okazało się, że książęca para przygarnęła szczenię cocker spaniela, prezent od brata Kate, Jamesa, który hoduje psy tej rasy.

"Kate bardzo chciałaby siostry dla Charlotte i nadal uważa, że ​​ma czas, aby to się stało, chociaż William jest jak dotąd zadowolony z ich trójki. Poszli na kompromis i mają, póki co, suczkę, ale Kate traktuje to jako znak, że jest o krok bliżej kolejnego dziecka" - czytamy na profilu redaktorki "The Mail On Sunday".