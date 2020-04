Księżniczka Sofia, a właściwie Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, to młodsza córka króla Hiszpanii Filipa VI Burbona i królowej Letycji. Jest druga, po swojej starszej siostrze Eleonorze, w kolejce do tronu. Dokładnie 29 kwietnia dziewczynka obchodzi swoje 13. urodziny i powoli przygotowywana jest do pełnienia oficjalnych królewskich obowiązków. Zobaczcie, jak dziś wygląda!