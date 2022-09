Kto zabił Michaela Jacksona? Wyliczyli, co brał i kto mu pomagał

Okazuje się, że jest jeszcze wiele historii, które nie ujrzały światła dziennego. Premierę miał film dokumentalny przygotowany przez dziennikarzy TMZ i kanału Fox - "Who Really Killed Michael Jackson?" ("Kto naprawdę zabił Michaela Jacksona"). I choć w teorii odpowiedź jest znana, bo skazano Conrada Murraya, to twórcy dokumentu punktują innych lekarzy, których również można obwiniać za tragiczny koniec gwiazdora popu. Siebie samą obwinia także jego była żona, Debbie Rowe, która pierwszy raz od wielu lat usiadła przed kamerami, by mówić o życiu prywatnym dawnego partnera.