Kuba Sienkiewicz dostał kartę mobilizacyjną. "Ja w tym sensu nie widzę"

Jedną z pierwszych osób, które publicznie odezwały się w tej sprawie był słynny muzyk, lider zespołu Elektryczne Gitary, a zarazem - praktykujący lekarz-neurolog, Kuba Sienkiewicz. W mediach społecznościowych opublikował post, w którym informuje o piśmie, które otrzymał z wojska. Dziś opowiada WP, co dokładnie w nim było i jaki jest dziś jego stosunek do armii i do tego, że może go wezwać na ćwiczenia.