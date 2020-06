Wojewódzki dogryzł Górniak. "Wymyśla szczepionkę na szczepionkę"

Kuba Wojewódzki opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z Natalią Szroeder . Fotkę podpisał: "Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir #work #soon", sugerując, że para spotkała się na planie teledysku wokalistki. Pod postem w mig zaroiło się od komentarzy. Większość internautów rozbawiła niecodzienna stylizacja piosenkarki, inni zwrócili uwagę na nienaturalnie bujną czuprynę króla TVN-u.

Znaleźli się też i tacy, którzy... pomylili Szroeder z Edytą Górniak . I to właśnie na jeden z takich wpisów postanowił zareagować Wojewódzki. Jak zawsze zrobił to w swoim stylu.

O co chodzi? Tym, którym umknął ten wątek, przypominamy, że ostatnio Edyta Górniak udzieliła wywiadu prawicowej telewizji wrealu24.pl . Wraz z prowadzącym prowadziła dyskusję na temat pandemii koronawirusa. Na antenie artystka wielokrotnie podkreślała, że jej zdaniem, ludzie są zastraszeni przez rząd i to lęk odbiera im logiczne myślenie. Dodała też, że jest przeciwna szczepionkom , a za COVID-19 stoją globaliści.

- Zdecydowanie ktoś za tym stoi. Globaliści. Nie chciałabym powiedzieć wszystkiego, co myślę, bo mogłabym pogrążyć ludzi w jeszcze większym smutku. (…) Dopóki żyję, nie dam się zaszczepić. Wolę odejść z tego świata, niż pozwolić komukolwiek cokolwiek wstrzyknąć w mój organizm. Nie pozwolę mojemu dziecku się zaszczepić. Jeśli to oznacza zagładę, to trudno - stwierdziła.