Kuba Wojewódzki komentuje odejście Manna z radiowej Trójki. "Brawo Panie Wojtku"

Po 55 latach pracy w Polskim Radiu Wojciech Mann złożył wypowiedzenie, kończąc współpracę z radiową Trójką. Kuba Wojewódzki zabrał głos w tej sprawie.

Wojciech Mann postanowił zrezygnować z pracy na antenie Trójki. Jest to efekt poniedziałkowego zwolnienia w trybie natychmiastowym Anny Gacek , z którą współprowadził audycję "W tonacji Trójki". - Postanowiłem, że to ja podejmę tę decyzję, a nie ktoś za mnie - powiedział Mann w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jak się okazało, współpracownicy Manna spodziewali się tej decyzji. W rozmowie z WP zachowujący anonimowość dziennikarz Trójki powiedział: "Dla niego to jest bardzo trudne. On kocha radio, kocha swoją pracę, a przecież nie nadaje się do radia komercyjnego, gdzie playlista leci z komputera. On lubi grać swoją muzykę i o niej opowiadać. Więc dużo ryzykuje, bo ciężko mu będzie o nową pracę w tym wieku."