Wojciech Mann odchodzi z radiowej Trójki

- Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z państwem we wtorki w audycji "W tonacji Trójki" - rozpoczęła przemowę Anna Gacek. - Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie Programu Trzeciego - dodał Wojciech Mann.

Współpracownicy Manna spodziewali się tej decyzji. W rozmowie z WP zachowujący anonimowość dziennikarz Trójki powiedział: "Dla niego to jest bardzo trudne. On kocha radio, kocha swoją pracę, a przecież nie nadaje się do radia komercyjnego, gdzie playlista leci z komputera. On lubi grać swoją muzykę i o niej opowiadać. Więc dużo ryzykuje, bo ciężko mu będzie o nową pracę w tym wieku."