Kuba Wojewódzki pochwalił się zdjęciem sprzed lat

Jednak to nie wszystko, co Kuba znalazł, uskuteczniając narodową kwarantannę. Wojewódzki pokazał fanom również zdjęcie Daniela Olbrychskiego pozującego z Angeliną Jolie . Amerykańska aktorka trzyma w dłoniach notes z napisem: "Happy Birthday Kuba", przy czym imię dziennikarza dopisano już na wywołanej fotce. Wojewódzki napisał: "Dawno dawno temu Daniel chciał być miły...".

- Kręciliśmy zdjęcia w Nowym Jorku. Praktycznie wszystkie sceny realizowałem wspólnie z Angeliną. To była fantastyczna współpraca. Jolie jest znakomitą aktorką i osobą szalenie sympatyczną, bardzo życzliwą w stosunku do innych ludzi.

Olbrychski w 2010 r. wspominał początek wspólnych zdjęć z Jolie i życzliwe zachowanie aktorki. - Pracowaliśmy nad pierwszą, a zarazem jedną z kluczowych scen w filmie. To było w ubiegłym roku, 27 marca. Przypadały wówczas 101. urodziny mojej cioci, starszej siostry mamy. Opowiedziałem Angelinie o urodzinach cioci. Na to ona: "W takim razie musimy przesłać jej życzenia!". Natychmiast znalazła karton papieru, narysowała wielkie serce i napisała: "Happy Birthday Irena!". Następnie poprosiła, by moja żona, Krysia, nas sfotografowała. To zdjęcie stoi teraz u cioci na szafce.