Kuba Wojewódzki pokazał wszystkie swoje auta. Internauci porównali go do Tony'ego Starka z "Iron Mana"

Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w polskim show-biznesie. Gwiazdor zyskał popularność jako juror w programie "Idol". Niedługo później zaczął prowadzić autorski talk-show "Kuba Wojewódzki" na Polsacie. W późniejszych latach program przejęła stacja TVN, która emituje go do dziś.