Kuba Wojewódzki przegrał w sądzie z Małgorzatą Rozenek-Majdan? To rzuca nowe światło na ich nagłe pojednanie

Spór między celebrytami TVN sięga 2016 r., kiedy to Kuba Wojewódzki określił, że Małgorzata Rozenek-Majdan "weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej". Prowadząca "Perfekcyjnej pani domu" nie pozostała mu dłużna, a nawet zaatakowała jego ówczesną partnerkę Renatę Kaczoruk. Przy każdej możliwej okazji dogryzali sobie, a sprawa miała znaleźć finał w sądzie.