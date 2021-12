Kuba Wojewódzki pozwał Sylwestra Latkowskiego. "Stać mnie na to, aby być sku...synem"

- Cała fantazja tego zarzutu polega na tym, że spotykam się tam (w Zatoce Sztuki - przyp.red) z dziećmi, co było udowodnione w cudowny sposób zdjęciami mnie i mojej narzeczonej stojących przy barze. To była tak ważna, mentalna, etyczna, także zawodowa i moja psychiczna granica w tej branży, że postanowiłem sobie wtedy, że stać mnie na to, aby być sku...synem. Stać mnie na to, na środki, które przeznaczę najpierw na sprawę cywilną, a potem karną, bo drogi Sylwestrze to będzie naprawdę epopea, bez względu na to, jaką reformę sądów przygotuje jeden z twoich kamratów - powiedział Wojewódzki.