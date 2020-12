Kylie Jenner kusi na potęgę. Założyła obcisłą mini, pokazała nogi

Kylie Jenner jest aż o 17 lat młodsza od swojej siostry Kim Kardashian, jednak 40-latka i 23-latka są do siebie bardzo podobne. Szczególnie gdy młodsza z nich występuje w pełnym, mocnym makijażu. A taki uwielbia najbardziej. W końcu kosmetyki do make-upu to jedna z należących do niej "kur znoszących złote jaja". Biznes kręci się świetnie również dlatego, że Kylie pokazuje, jak można wyglądać, gdy stosuje się jej produkty. Kylie, która jako dorastająca nastolatka kompletnie nie przypominała starszych sióstr - ani Kardashianek, ani Kendall Jenner, teraz wydaje się klonem Kim. Można się domyślać, że to kwestia czegoś więcej niż odpowiedniego makijażu.