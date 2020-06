Wspaniały gest Lady Gagi. Oddała kurtkę swojej fance

ZOBACZ TAKŻE: Doda o Lady Gadze i Cooperze: "Jest mi szkoda Iriny"

Po zrobieniu zakupoó Shannon McKee zdecydowała się jednak jeszcze raz podejść do gwiazdy, gdyż chciała powiedzieć jej coś ważnego.

- Miałam historię, którą chciałam się z nią podzielić, i poczułam, że ona musi to ode mnie usłyszeć. Więc wróciłam i powiedziałam: "Hej, jesteś Lady Gagą, prawda?". Mój najlepszy przyjaciel z liceum był twoim wielkim fanem. I jesteś powodem, dla którego on zrobił przede mną coming out. I jego pierwszych pięć tatuaży było poświęconych tobie. I mój brat ostatnio też dokonał przede mną coming outu. Więc chciałam ci tylko podziękować za bycie takim niesamowitym sojusznikiem - wyznała mieszkanka Malibu.