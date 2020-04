Lady Gaga i WHO zorganizują wspólny koncert. To wyraz wsparcia dla lekarzy walczących z koronawirusem na całym świecie

Lady Gaga i WHO wspólnie ogłosili na konferencji prasowej, że już wkrótce odbędzie się wyjątkowy koncert, który razem zorganizują. 18 kwietnia podczas wydarzenia One World: Together At Home, które jest wyrazem wsparcia dla wszystkich lekarzy zwalczających pandemię koronawirusa, wystąpi wiele gwiazd światowej muzyki.