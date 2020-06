Lara Gessler skąpana w bieli. Otworzyła swoją Pracownię Kulinarną

Lara Gessler nie próżnuje. I choć już niebawem zostanie mamą, nie zamierza jeszcze zwalniać tempa. Córka Magdy Gessler oficjalnie zainaugurowała start swojego kolejnego biznesu – Pracowni Kulinarnej. Ma to być nie tylko przestrzeń do integracji, ale też przestrzeń na różnorodne warsztaty kulinarne. - Moja Pracownia to kreatywny tygiel! Miejsce stworzone dla twórczych spotkań i integracji w luźniej i ciepłej atmosferze – pisze w sieci. W końcu zaprezentowała to miejsce gościom i fotoreporterom. Zobaczcie zdjęcia!