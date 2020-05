Latkowski do Szyca: "Czas, żebyś powiedział prawdę"

Na odpowiedź Borysa Szyca czeka sam Latkowski, który zwrócił się do niego wprost podczas rozmowy na żywo po emisji filmu:

"Chciałbym zacząć od jednego: od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, żebyś po prostu powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. Jesteś dobrym aktorem, potrafisz grać, grasz na wrażliwych strunach. Czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, pań, które tam mignęły."