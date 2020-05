Siwiec wydała oświadczenie ws. filmu "Nic się nie stało". "Stanowczo zaprzeczamy"

Sylwester Latkowski przygotował odpowiedź na film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". "Nic się nie stało" miał obnażyć ukrywanie pedofilii w kręgu celebrytów . Czy tak było? Nie . Skupiono się na znanej sprawie "łowcy nastolatek" Krystiana W., nie wskazując dowodów na to, że znane osoby wiedziały o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich w sopockich klubach (głównie w Zatoce Sztuki). Twórcy nie przeszkodziło to jednak w pokazywaniu migawek zdjęć, na których widnieli m.in. Nergal, Kuba Wojewódzki, Andrzej Chyra, Krzysztof Skiba, Tomasz Iwan czy Jarosław Bieniuk.

"W związku z emisją filmu "Nic się nie stało" i przedstawionym w filmie, niezgodnym z prawem, procederem mającym miejsce w Klubie "Zatoka Sztuki" w Sopocie, stanowczo zaprzeczamy, abyśmy mieli jakikolwiek związek z tymi wydarzeniami, a także nie zgadzamy się z faktem wykorzystywania naszego wizerunku. Podkreślamy, że z uwagi na naszą rozpoznawalność wykorzystano, bez naszej zgody, nasz wizerunek do promocji dokumentu. Działanie to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i etyką dziennikarską. Użycie naszego wizerunku i sugerowanie nieprawdziwych i kłamliwych informacji na nasz temat ma na celu wywołanie kontrowersji i sensacji, co w konsekwencji ma na celu promocję dokumentu "Nie się nie stało"".