Lech Wałęsa był na sztuce o "Solidarności". W trakcie spektaklu wstał i poszedł się napić

Lech Wałęsa musiał się napić. "To mnie zabolało"

- Nie spodobała mi się, ja jestem za tym, żeby coś robić, co wpływa na zmiany, na logikę, na osiągnięcia, a oni podnosili takie rzeczy dyskusyjne, "Sto milionów" na przykład. To mnie nie zabolało, ale ja myślałem, że ci ludzie rozumieją to - powiedział w rozmowie z "Faktem" Lech Wałęsa. - "Sto milionów" dotyczyło uwłaszczenia. Chciałem, by przynajmniej jedna czwarta Polaków wykupiła polski majątek narodowy, w tym Stocznię, to by wystarczyło, by Polska się wzbogaciła, ale nie daliście mi tego zrobić i wyszło, jak wyszło.