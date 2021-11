Lekarz, który widział niejedną śmierć, mówi o odejściu Krzysztofa Krawczyka i ostatnich słowach, jakie usłyszał

To była miażdżąca rozmowa, jedna z najtrudniejszych w moim życiu. Byłem przekonany, że Krzysztof jest jeszcze w szpitalu, ale jego menedżer, Andrzej Kosmala, przekazał mi informację, że wraca do domu. Zadzwoniłem niemal od razu, chciałem go usłyszeć, pogadać, złożyć życzenia, bo przecież była Wielkanoc. Odebrała jego żona, Ewa, płakała, podała mu słuchawkę. Wypowiedziałem jego imię, on moje. I od razu wiedziałem, że sytuacja jest bardzo poważna. Jestem lekarzem, wiem, jak mówią ludzie, którzy są bardzo ciężko chorzy. Krzysztof miał właśnie taki głos. Wiedziałem, że coś się kończy, ale nie spodziewałem się, że to nastąpi tak szybko, już po dwóch dniach. Złożyłem mu życzenia, powiedział wtedy bardzo ważne dla mnie słowa.