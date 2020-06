Lekarze kazali jej pożegnać się z mężem. Żona aktora nie traci nadziei

Amanda Kloots publikuje na Instagramie kolejne filmiki i komentarze, w których dzień po dniu informuje fanów i przyjaciół aktora, jak czuje się jej mąż. Najczęściej nie są to dobre informacje, choć nie opuszcza jej nadzieja. Tak jest i tym razem.

W najnowszym wpisie żona Nicka Cordero zdradziła, że stan aktora "każdego dnia odrobinę się poprawia" . Jest to jakieś pocieszenie, jeśli prześledzimy poprzednie wpisy na jej Instagramie. Na przykład te, w których błaga o modlitwę za męża.

"Kilka razy powiedziano mi, żebym się z nim pożegnała" – pisze Amanda. "Powiedziano mi, że musiałby się stać cud. Cóż, ciągle wierzę. Mój ojciec powiedział kiedyś, że każdy dzień, w którym on jest z nami, to cud" .

Przypomnijmy. Nick Cordero to aktor telewizyjny, filmowy i gwiazda Broadwayu nominowana do nagrody Tony. Do szpitala trafił 31 marca. Miał problemy z oddychaniem, ale dopiero trzeci test na obecność koronawirusa potwierdził, że aktor jest zarażony.