Wnuczka Millera zakochana. Jest jednak jeden problem

Jak wiadomo, Monika Miller jest równie barwną postacią, co jej dziadek. To zresztą on wprowadził ją do show-biznesu, chwaląc się kilka lat temu zdjęciem wnuczki na Twitterze. Od tego czasu miłośniczka tatuaży i piercingu na dobre zagościła w polskich mediach. Monika występowała w 10. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie u boku Jana Klimenta zajęła piąte miejsce, a od niedawna można ją oglądać w serialu "Gliniarze" na Polsacie. W licznych wywiadach, zarówno Monika, jak i Leszek Miller, podkreślają silną, łączącą ich wieź. Nic dziwnego, że zakochana od kilku miesięcy gwiazdka przedstawiła swojego ukochanego najbliższej rodzinie, w tym dziadkowi.