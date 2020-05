Leszek Stanek trafił do szpitala. Przeszedł kolejną operację

Leszek Stanek planował spędzić majówkę zupełnie inaczej. Los chciał, że zamiast relaksować się na spacerze w lesie, aktor znów trafił do szpitala. Konieczne było przeprowadzenie kolejnej operacji.

Leszek Stanek od dłuższego czasu na problemy ze zdrowiem. Choć wydawało się, że po poprzedniej operacji, której poddał się na początku roku, wszystko wraca do normy, prawda o zdrowiu aktora okazała się inna. W majówkę wylądował w szpitalu. Na dodatek lekarze orzekli, że bez operacji się nie obędzie. Stanek opowiedział o wszystkim na swoim instagramowym profilu. Pokazał też zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Wytłumaczył, że nie chwali się i nie żali, ale jedynie daje znać o tym, co się u niego dzieje.

"Jak się zapewne domyślacie, nie planowałem spędzać w taki sposób majówki, ale skoro już muszę, to cieszę się ze tym razem udało się sprawniej podejść do tematu. Trafiłem we właściwym momencie pod właściwą opiekę. A personel medyczny mimo pandemii bardzo dobrze, miło i profesjonalnie mną się zajął. Przed samą operacją trzeba było przejść odpowiednie procedury, ale dzięki temu wiem, że korona mi z głowy nie spadnie, bo korony po prostu nie mam" - czytamy we wpisie.

"Jednego czego żałuję, a na co niestety nie mam wpływu, to sam fakt ze znowu kolejny raz wylądowałem pod krajalnicą. Tym mniej pocieszająca jest ta sytuacja, bo po ostatniej operacji czułem, że w pełni dochodziłem do wyznaczonych przeze mnie standardów związanych z jakością życia i formą fizyczną" - dodał Stanek. Faktycznie, aktor wcześniej dawał znać, że pracuje nie tylko nad powrotem do zdrowia, ale i formy. Ostatni pobyt w szpitalu bardzo się na nim odbił - Leszek sporo schudł.

"Nie ma co się żalić, tyle wam powiem. Cieszmy się chwilą, bo jutro nie wiadomo co nam przyniesie albo co zabierze. Życzę wam kochani zdrowia, bo ono jest najważniejsze, no i kasy też wam życzę, bo ona się troszkę przydaje do szczęścia, no i szczęścia wam życzę również, bo jak człowiek ma szczęście to ma zdrowie. A tak na marginesie... Jak wam się podoba moja szpitalna stylizacja?" - zakończył Stanek.