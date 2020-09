Lewandowscy wciąż nie ochrzcili córki. Mają ważny powód

Robert Lewandowski ma za sobą wyczerpujący, ale za to przypieczętowany sukcesem sezon w Bundeslidze. Po wygranej Bayernu, piłkarz postanowił wyruszyć do Stanclewa. W warmińskiej posiadłości Lewandowskich czekała na niego cała rodzina. To był z pewnością czas świętowania, ale też dobry moment, aby omówić ważną rodziną kwestię - chrzest Laury.