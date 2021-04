Tłumaczy przepychankę na pogrzebie Krawczyka. Miał ważny powód

- Pan Kosmala nigdy nie pałał sympatią do mnie. Zazdrościł mi, bo moja przyjaźń z Krzysiem trwała, a Kosmala nie mógł tego znieść. Piękne czasy w Trubadurach, a potem jeszcze 40 lat braterstwa z Krzysiem. Nasza więź nigdy nie przestała istnieć. Gdy w zeszłym roku miałam koronawirusa, Krzysiek sam dzwonił do mnie i pytał o zdrowie. A do tego ująłem się kiedyś w mediach za synem Krawczyka, Krzysztofem juniorem, w jakimś sporze rodzinnym. To syn Krawczyka z małżeństwa z Haliną Żytkowiak. Kosmali to się nie spodobało - wyznał w rozmowie z WP.