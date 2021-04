Lichtman opowiedział o Krawczyku. "Szpanował. Milioner jednego dnia"

Zobacz: Byliśmy na grobie Krawczyka. Ewa Krawczyk: "Nie radzę sobie"

Trubadur wspomniał o pewnej historii, która miała pokazać, w jaki sposób postępował Krawczyk. – Pamiętam, że Ewa go przywoziła i jak szliśmy ulicą Piotrowską do Anatewki, to on zawsze mówił, że zaprasza mnie na obiad. Ale idąc do tej Anatewki on dawał wszystkim ludziom pieniądze. Ktoś go prosił o 5 zł, a on dawał 50. Zanim doszliśmy do tego miejsca, to on tych pieniędzy nie miał. Ode mnie pożyczał, oczywiście oddawał. Potem wpadłem na pomysł, że jak przyjeżdżał do mnie i szliśmy do Anatewki, to szliśmy bocznymi ulicami, by nikt od niego nic nie wołał. To był człowiek dusza – dodał.