Lider Pectus musiał zamknąć biznes. Otworzył go tuż przed wybuchem pandemii

- Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Takim restauracjom jak nasza, czyli otwartym po listopadzie 2019 r., nie przysługują żadne ulgi. Tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie wykazać zarobków rok do roku, nie dostajemy żadnego wsparcia od państwa. Otworzyliśmy się w lutym 2020 r., miesiąc przed pandemią. Nie mieliśmy nawet szansy, aby chociaż w części odpracować włożone w lokal pieniądze, a teraz znów odbiera nam się możliwość pracowania. Odbiera nam się źródło dochodu i nie dostajemy żadnej rekompensaty, a tak samo jak inni mamy czynsz do zapłacenia. Nie jesteśmy w stanie zarobić nawet na wypłaty dla pracowników, szczególnie że branża koncertowa również została zamrożona. Ministerstwo rozkłada ręce. Izba Gospodarcza Restauratorów Polskich przygotowała wiele gotowych projektów dla gastronomii takich jak nasza. Niestety, nie są one brane pod uwagę - wyjaśniała Paprocka-Szczepanik portalowi plotek.pl zimą.