Pectus odpowiada prezydentowi. Ostro zagrali z nominacjami

Zobacz: #hot16challenge2 - o co chodzi. Łona wyjaśnia

Tekst to swobodna kompilacja tekstów Tadeusza Kijańskiego .

Pectus postawili rzeczywiście na społeczno-polityczny przekaz. Ich #hot16challenge2 można by odtwarzać na festiwalach patriotycznych, ale trzeba przyznać, że do akcji podeszli oryginalnie. Pytanie tylko, czy nie popsuli całej zabawy?

Po włączeniu się do akcji polityków powoli zatraca się pierwotna idea. Dzisiaj "beef z koronawirusem" to pretekst, by mówić o politycznych sprawach. Myślicie, że byli prezydenci RP odpowiedzą na wyzwanie?