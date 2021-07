Lily Allen była na dnie, nie dbała o własne dzieci. Otrzeźwiała, gdy rozpadło jej się małżeństwo

Lily Allen dwa lata temu przestała pić alkohol, nie bierze też narkotyków. Wcześniej miała problem z uzależnieniem, które rujnowało jej życie - i karierę zawodową, i kontakt z najbliższymi. Gwiazda sama przyznała, że porzucenie nałogu, to najlepsze, co mogła zrobić. Nie tylko dla siebie, ale i dla swoich dzieci. Od 2019 jest trzeźwa, co postanowiła świętować postami w mediach społecznościowych. Napisała, z entuzjazmem i szczerą radością, że jest wolna od używek i to już od dwóch lat. "Bycie czystą to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam, a zrobiłam mnóstwo świetnych rzeczy" - dodała.