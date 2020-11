Lori Loughlin w więzieniu. Wiara i koleżanki pomagają jej przetrwać

Lori Loughlin, przed laty gwiazda serialu "Pełna chata", jest na półmetku zasądzonej w sierpniu dwumiesięcznej kary pozbawienia wolności. Amerykańska aktorka, skazana wraz z mężem za udział w aferze korupcyjnej, zgodnie z planem powinna wrócić do domu przed świętami Bożego Narodzenia. Jak donoszą amerykańskie media, Loughlin po trudnych początkach "zaaklimatyzowała" się w nowej rzeczywistości. Jak donosi magazyn "Us Weekly", siłę na co dzień znajduje w wierze, a także u boku nowych koleżanek. Te ostatnie mają poważny powód do wdzięczności Lori Loughlin. Jaki? Tego dowiecie się z naszej galerii.