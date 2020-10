"Ludzie się wstydzą polskiego obywatelstwa". Jaki odpowiada Mannowi

Wojciech Mann nie zostawia na rządach PiS suchej nitki. Ostatnio stwierdził, że władza spycha na margines ludzi takich jak on, co prowadzi do wstydu, że jest się Polakiem.

