Łukasz Płoszajski stracił ojca przez COVID-19. Mówi o jego ostatnich miesiącach

Aktor w wywiadzie wrócił wspomnieniami do choroby taty. - Do zakażenia doszło w sanatorium, gdzie tata przebywał. I to sanatorium zataiło, że mają koronawirusa na terenie swojej placówki. Pewnie chcieli ukryć to, co tam się dzieje. Później tata z tym koronawirusem został wypuszczony z sanatorium, co również nie powinno mieć miejsca – opowiadał mówiąc, że z sanatorium wypisano ojca nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc też o tym, że mógł nieświadomie zarazić wiele osób.