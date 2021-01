Macaulay Culkin wspiera fanów. Aktor popiera usunięcie Donalda Trumpa z "Kevina samego w Nowym Jorku"

Donald Trump w końcu się doigrał. Urzędującemu jeszcze prezydentowi Stanów Zjednoczonych zarzuca się podżeganie do przemocy. Za artykułem impeachmentu głosowało 232 kongresmenów - tym samym formalnie Trumpa postawiono w stan oskarżenia.

Prezydentowi USA zablokowano również konta w mediach społecznościowych. Wszystkie te konsekwencje pojawiły się po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol. To jednak nie wszystko. Fani żądają również, by z "Kevina samego w Nowym Jorku" usunięto sceny z milionerem. Do apelu dołączył się sam Macauley Culkin.