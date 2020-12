Machalica: ojciec i synowie. Historia szczególnej relacji

Henryk Machalica prosił dzieci, by zwracały się do niego po imieniu. Mama była mamą, tata - Heńkiem.

Po rozwodzie rodziców Olek i Krzysiek zostali w Zielonej Górze. Piotrek kiedy skończył podstawówkę wyjechał z tatą do Warszawy. Niezbyt się dogadywali. Choć stolica młodemu Machalicy od razu przypadła do gustu.