Dowbor i Koroniewska przeprowadzają się. Widok z tarasu robi wrażenie

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mieszkają obecnie na warszawskim Wilanowie. Oboje uwielbiają to miejsce, ale jak sami jakiś czas temu przyznali, najdłużej w jednym miejscu mieszkali dwa lata. - Lubię zmieniać przestrzeń wokół siebie - wyjaśniała aktorka, dodając, że jej wielką pasją jest urządzanie mieszkań. Nic więc dziwnego, że gdy w sierpniu ubiegłego roku pojawiła się okazja, by zmienić dom na większy, małżonkowie nie musieli długo się zastanawiać. Wystarczyło jednak kilka miesięcy, by pojawiły się pierwsze problemy.