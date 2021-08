Wszyscy mówią o kobietach w Afganistanie. Dowbor pokazał ojców

"To, co się dzieje w Afganistanie, powinno być lekcją dla nas wszystkich. Nie ma nic złego w religii, ale jest dużo złego w religijnym fanatyzmie i radykalizmie!" – podkreślił Dowbor. "Nigdy nie zrozumiem, dlaczego ktoś próbuje siłą zmusić innych do życia według swoich zasad? I niestety to się dzieje tylko 5000 km stąd!".