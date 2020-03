Maciej Stuhr dziękuje mamie za opiekę nad chorym ojcem. "Ty wyzdrowiłaś nam tatę"

Aktor wraz z mamą Barbarą Stuhr poruszyli niewygodny temat. Opowiedzieli, jak wyglądały ich relacje rodzinne w trakcie choroby nowotworowej Jerzego Stuhra.

Barbara i Maciej Stuhrowie przeżyli trudne chwile. (East News)

Jerzy Stuhr w 2011 r. zmagał się z nowotworem przełyku. Choć otwarcie przyznał się do choroby i na oczach wspierających fanów dochodził do zdrowia, dla jego najbliższych był to trudny moment, o którym niechętnie mówili. Dopiero teraz postanowili przełamać temat tabu.

Żona aktora Barbara Stuhr oraz jego syn Maciej wzięli udział w kampanii edukacyjnej o wadze szczerej rozmowy z najbliższymi w sytuacji choroby. W spocie zatytułowanym #PowiedzJak z ust Stuhrów padły niewypowiedziane dotąd na głos słowa.

- Moja pomoc ograniczyła się tylko do obecności - powiedział Maciej Stuhr. Na co z kolei jego mama odpowiedziała: - Dla mnie ogromną pomocą było właśnie to, że jesteś. Bo to jest tak, że chcesz pomóc, ale nie wiesz jak, prawda?

Aktor wspomina okres szpitalny, gdy jego mama podeszła do choroby zadaniowo i skupiła się na odpowiednim odżywianiu męża, Jerzego Stuhra.

- Niezręcznie mi to mówić w obecności kamer, ale bardzo chciałbym ci podziękować za ten okres, bo jestem absolutnie przekonany, że bez twojej pomocy to by się po prostu nie udało. Ty wyzdrowiłaś nam tatę - dodał poruszony Maciej Stuhr.