Maciej Stuhr skomentował film ze środkowym palcem. "Przelało się"

Kiedy Maciej Stuhr powtórzył gest posłanki Lichockiej, wywołał lawinę skrajnych reakcji. W najnowszym wywiadzie tłumaczy, dlaczego zdecydował się to zrobić.

(WP.PL)

Maciej Stuhr nie należy do osób, które chowają głowę w piasek. Mówi głośno i dosadnie o sprawach, które żywo poruszają opinię publiczną. Jego komentarze w mediach społecznościowych często wzbudzają skrajne emocje. - W takich przypadkach myślę, że Facebook jednak nam się przydaje. Bo przecież daje mi szansę reakcji, obrony. Łatwo to policzyć i sobie zwizualizować. Mój film ze środkowym palcem, reakcję na wydarzenia w Sejmie i zachowanie pani Lichockiej, obejrzano kilkanaście milionów razy, pokonałem "Wiadomości" o kilka długości. W dzisiejszej Polsce to jednak pocieszające i uspokajające - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Tak było też w lutym, kiedy zareagował na słynny gest posłanki Lichockiej, publikując w sieci prześmiewczy filmik. Okazuje się, że trafił on do wielu osób równie niezadowolonych z polityki prowadzonej przez partię rządzącą, co Stuhr. Wielu internautów powtórzyło gest dodając własne ironiczne komentarze.

Zobacz wideo: Maciej Stuhr skomentował gest Lichockiej. "Ludzie poczuli się urażeni"

Aktor odniósł się do sprawy w rozmowie z Michałem Nogasiem. - Wielu osobom w Polsce przez ostatnie pięć lat pokazywano – może nie w światłach kamer – ten środkowy palec. Artystom, nauczycielom, sędziom, homoseksualistom, uchodźcom, wielu grupom społecznym. Gest Lichockiej to przypieczętował, a wielu zechciało go odwzajemnić lub przynajmniej pośmiać się z tej sytuacji. Przelało się – władza wreszcie oficjalnie pokazała nam to, co robi od dawna – stwierdził w rozmowie.