Maciej Stuhr napisał list do córki. Wyjątkowo poruszające słowa

Maciej Stuhr jest jednym z najmocniejszych głosów swojego pokolenia. Aktor wielokrotnie wykorzystywał swoją pozycję do propagowania określonych poglądów i wartości.

Prawdziwy baby boom. One zostaną mamami

"To wyście zrozumieli, że zatracanie się w pracy, wyścig szczurów to nie wszystko, czym człowiek powinien być" - napisał Stuhr zwracając się do pokolenia córki.