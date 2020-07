Maciej Zakościelny na wakacjach z synami. Nie wyjechał za granicę

Najpierw Maciej Zakościelny twierdził, że wyjście z domu w czasie pandemii koronawirusa nie może specjalnie zaszkodzić. Pod koniec marca, gdy zobaczył zdjęcia prezentujące sytuację we Włoszech, zmienił zdanie. Teraz w Polsce ciągle wykrywa się 250-300 nowych przypadków zachorowań dziennie, ale dla Zakościelnego to nie powód, by nie wyjechać na wakacje do hotelu.