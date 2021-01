Madeńska zdradziła, ile waży. Ma "genetycznie zarysowane kości policzkowe"

Sylwia Madeńska na swoim instagramowym profilu postanowiła odpowiedzieć na dwa pytania, które nurtowały jej fanów - ile ma wzrostu i ile waży. Tancerka ma świetną figurę , jest drobna, więc wielbiciele mogli się domyślać, że nie jest ani zbyt wysoka, ani zbyt ciężka. Tym bardziej że niedawno zrzuciła kilka kilogramów . Wpis okrasiła gorącym zdjęciem w bieliźnie. Jednak to nie fotka, a słowa Madeńskiej są najważniejsze. Tancerka zachęca bowiem do akceptacji własnego ciała i niekrytykowania wyglądu innych osób.

"Wrzucam ten post z uwagi na liczne wiadomości od Was oraz burzliwą dyskusję na temat mojej wagi. Mam 168 cm wzrostu oraz ważę 56 kg . Jestem dumna z siebie. Zrzucanie kilogramów po 'Love Island' było okupione wieloma wyrzeczeniami, ćwiczeniami z Adrianną Kalisz oraz dużym stresem, a nie żadnymi zabiegami chirurgicznymi.

Jestem zdania, że wszystko jest dla ludzi, jednak aby skorzystać z jakichkolwiek zabiegów, mam jeszcze czas. Jak chudnie ciało, to chudnie też buzia . Niektórzy mają genetyczne 'pućki', a niektórzy genetycznie zarysowane kości policzkowe.

Należę do tej drugiej grupy i wiecie co? Cudownie mi z tym. Lubię siebie, pracuję nad tym, aby z dnia na dzień coraz bardziej akceptować wszystkie swoje plusy i minusy. Lubicie krytykować? To szczerze wam współczuję waszego smutnego życia ;) #bodypositive" - napisała Madeńska.