Maffashion w bikini na plaży. Fani chwalą ją za nieprzekłamywanie rzeczywistości

Influencerka w przeciwieństwie do wielu polskich celebrytek nie informowała swoich fanów o chęci jak najszybszego powrotu do sylwetki sprzed ciąży. Kuczyńska szczerze pokazywała swoje ciało, które zmieniło się po urodzeniu dziecka. Tak czy siak udało się jej szybko wrócić do formy. Już po miesiącu od porodu gwiazda zgubiła 10 kg, a to głównie za sprawą karmienia piersią.