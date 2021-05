Julia Kuczyńska pokazała się topless. Odważna fotka

Influencerka w porównaniu do wielu polskich celebrytek nie informowała swoich fanów o potrzebie jak najszybszego powrotu do sylwetki sprzed ciąży. Wręcz przeciwnie, Kuczyńska szczerze pokazywała swoje ciało, które zmieniło się po urodzeniu dziecka. Nadal jest szczupła, ale nie ma potrzeby wciągania brzucha do zdjęć czy mocnej przeróbki fotek.